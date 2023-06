Mujer trabaja haciendo el aseo en casas desnuda y obvio que no le faltan clientes

Una mujer del Reino Unido encontró un nicho desconocido y muy inusual de trabajo. Hace el aseo desnuda en casas. Sí, y clientes no le faltan para nada.

Lottie Rae durante los últimos cinco años, se ha dedicado a limpiar casas, pero sin ropa. “Mientras que en teoría la idea parece relativamente sencilla, mis experiencias han sido cualquier cosa menos eso”, dice en su cuenta de Instagram.

Relata que “desde lo mundano hasta lo inusual y los personajes interesantes que he conocido en el camino, este blog (su redes sociales) explora los altibajos de un trabajo de medio tiempo que, a veces, me ha dejado cuestionando mi propio valor pero, en el mejor de los casos, me llenó de un fuerte sentido de empoderamiento y un fajo de dinero en efectivo”.

Según contó a través de las redes sociales, gana aproximadamente 50 libras esterlinas (60 dólares aproximadamente), por hora.

Conversó con Daily Mail, medio al que aseguró que se considera una persona de “espíritu libre” e incluso la empodera hacer su trabajo así.

También contó que desde que inició este trabajo recibió propuestas inapropiadas por parte de sus empleadores y en otros casos, convivió con sus clientes, también desnudos.