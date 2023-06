Una cita del terror: Joven gringo sufrió feroz asalto al conocer a su “match” en Puerto Varas

Replying to @Javita i was attacked at gunpoint this morning 18/6/23 on the train tracks near the intersection of bellavista and parque phillipi. The initial video was reported and removed so i believe we’re getting close to finding our guys. Please boost and share 🙏🏻 #oginchile #oginargentina #attack #puertovaras #chile🇨🇱 #chile #elsurdechile #fyp #ptp #libredeser #libredeser🏳️‍🌈 #mividaloca #atacaron #robaron #noticias #alertas #probandocomida #probandocomidaextranjera #regiondeloslagos