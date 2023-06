Venezolana le dio sin piedad a sus compatriotas en Chile: “Se han puesto mojoneros y embusteros”

Una tiktoker venezolana expuso en su red social, las cinco cosas que no le gustan de sus compatriotas que viven en Chile. Lo primero que dice es que se han puesto-lo que dirían muchos- “estirados”.

Precisa que los venezolanos acá quieren usar zapatillas de marca, que no quieren ir a la feria, etc. Agregó que “se han puesto mojoneros y embusteros. ‘no, que en Venezuela tenía tres carros dos casas, tenía ganado, yo vine para acá porque un amigo me insistió'”.

Además dijo que “se la pasan criticando, ‘que Chile es aburrido, que la comida no me gusta, no, yo por 25.000 no voy a trabajar, ni a un chileno’”.

“Se la pasan hablando mal, pero quieren invitar al chileno”, terminó el video que fue aplaudido por sus seguidores.

Las reacciones

“Recordé una compañera de trabajo que dice que tubo 15 carros y no sabe manejar”, “Sí, he conocidos muchos así, casi todos tenían casas, motos ,autos y ropa cara, acá usan ropa de marca, pero vas a su casa y no tienen ni muebles”, “el que no reconoce su pasado, no puede tener futuro”, precisaron algunos.