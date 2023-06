“Esto ha sido un anticonceptivo buenísimo”: joven se quedó dormida en el bus y niño le cortó el pelo

Un éxito viral es el relato de la joven española Carolina Moura, quien en su cuenta de TikTok contó que se quedó dormida en un bus y un niño le cortó el pelo.

De acuerdo a su relato, volvía del gimnasio y estaba sentada en el penúltimo asiento del bus cuando se quedó dormida. Luego despertó luego de que la mamá golpeara al niño, y bajaran de inmediato en la siguiente parada.

“Honestamente, me pareció raro, pero no llegué ni a verles la cara y, solo una vez abajo, toqué en un segundo el pelo y me faltaba la mitad de una trenza”, dijo la joven.

La joven mostró cuando llegó su casa y se desarma las trenzas. Ahí vio como quedó realmente, no pudiendo creer lo que veía, así que se dirigió a la peluquería para arreglar el desastre.

“Esto ha sido un anticonceptivo buenísimo”, dijo, anunciando que después de todo esto no quiere tener hijos.