Ignacia Michelson mostró cómo luce debido a la alopecia que padece

La reconocida exchica reality, Ignacia Michelson, habló abiertamente sobre el padecimiento que ha sufrido hace algunos años, revelando algunos aspectos íntimos y cómo ha encontrado soluciones para enfrentar esta condición.

La actual polola de Marcianeke, conocida por su honestidad en las redes sociales, donde comparte tanto sus transformaciones físicas como sus cirugías, ha decidido mostrar también los desafíos que enfrenta debido a la alopecia, una condición enfrenta hace más de una década.

[ LEE TAMBIÉN: “Las calladitas son las peores”: Michelson opinó sobre la ex de Pailita y su ingreso a ‘Gran Hermano’ ]

Recientemente, en sus historias de Instagram, Ignacia mostró los pequeños espacios sin cabello que tiene en su cuero cabelludo, los cuales disimula utilizando extensiones. “La única que ha hecho que mi alopecia se esconda y que me haga sentir bien”, comentó Michelson, mientras le retocaban su cabello.

Estas publicaciones generaron preguntas de sus seguidoras, muchas de las cuales desconocían su padecimiento.

En respuesta a las consultas, Michelson compartió: “Muchas me preguntaron por qué se me veían peloncitos, y bueno, sufro de alopecia para las que no saben”.

Más tarde realizó otra historia mostrando el resultado de su cabello. “Miren cómo me dejaron el pelo ahora, se ve hermoso, no se nota nada. Me siento una diva”, agregó Michelson tras los retoques de su peluquera.

Según datos compartidos por la Fundación por la Alopecia de Chile, se conocen aproximadamente cien tipos diferentes de alopecia, y se estima que la alopecia areata, caracterizada por la pérdida de cabello en forma de parches, afecta a 147 millones de personas en todo el mundo.