“Me diagnosticaron VIH falsamente”: Alison Mandel reveló traumante experiencia en clínica

La comediante Alison Mandel reveló la traumante experiencia que tuvo al realizarse un examen médico y le terminaron diagnosticando VIH por error, contó en conversación con Eduardo Fuentes en el programa “Buenas noches a todos” de TVN.

Según explicó, todo partió cuando con su pareja, el también humorista Pedro Ruminot, se sometieron un examen de fertilidad, recibiendo el peor de los resultados.

“A mí me diagnosticaron VIH falsamente. Recuerdo que vamos a hacernos los exámenes, Pedro se los hace en un lugar, yo me las hago en otro más cerca de mi casa. El punto es que pasa todo esto, me hago el examen y cuando los voy a buscar me dicen que estaban todos menos el del VIH porque el doctor quería hablar conmigo”, recordó respecto al angustiante momento, consignó La Hora.

“Partí sola a buscarlo y me hace pasar la enfermera, que eso nunca debería haber pasado, me agarra la mano y me dice ‘tenemos un problema’ y yo le digo ‘¿pero qué pasa?’, ‘tu examen está retenido’”.

Traumante experiencia de Alison Mandel

En ese momento, Alison Mandel entendió que el examen de VIH había dado positivo.

“Fueron tantas las emociones, pero lo primero que me pasó, que destruyó mi corazón, es que pensé que no podría hacerme un tratamiento de fertilidad”.

“Después de eso también vienen un montón de cuestionamientos sobre cómo y en qué momento me contagié. Y después viene que quizás Pedro me fue infiel, pero su examen estaba negativo”, lamentó la exClub de la Comedia.

Tras el balde de agua fría, Pedro Ruminot y Mandel fueron a otro centro médico distinto, para realizar un nuevo examen, y confirmar si los resultados de VIH eran ciertos.

Fue en ese momento, mientras se dirigían a realizar una segunda muestra, cuando la enfermera de la clínica anterior se comunicó con ella y le pidió disculpas por el grave el error: “Tengo tu examen aquí en mi mano y está completamente negativo”, indicó el citado medio.