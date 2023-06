“¿Por qué tanto daño?”: El desgarro de la madre de Tomás Bravo por “Informe Especial”

Desgarradoras palabras compartió Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, luego de que TVN emitiera el segundo episodio de “Informe Especial”, en el cual se revelaron pormenores del caso de su hijo.

A través de su cuenta de Instagram entregó su parecer acerca del reportaje encabeza por la periodista Paz Montenegro.

“De forma personal me esperaba mucho más, y hubo muchas cosas que no me gustaron, principalmente esta mujer (la fiscal Marcela Cartagena) y su arrogancia”, señaló Gutiérrez, según recoge Página 7.

“Se lo comenté a la periodista, hubo una excesiva e innecesarias muestra de imágenes de la ropa de mi hijo. Para empezar, antes de que se emitiría el primer capítulo, nadie advirtió ni me pidió permiso para mostrar estas imágenes”, argumentó.

En este sentido, objetó que dichas fotografías volvieran a ser mostradas en el segundo capítulo del reportaje. “¿De qué les sirve a los televidentes esto, más que el morbo de muchos? No saben la impotencia que da”, postuló la madre de Tomás Bravo.

“Nunca se cuestionó ni increpó a esta Fiscal, siendo que ella dirige la investigación, además cortaron la parte donde muchos la cuestionaban”, añadió.

“Malditos csm, por qué tanto daño. Te juro, hijo, que mientras Dios me dé vida, no me cansaré de que todos paguen por todo el daño que nos hicieron, que te hicieron a ti”, sentenció.