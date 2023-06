“Ahora que está soltera...”: Thais Jordão recibe odiosos comentarios tras noche de chicas

La brasileña Thais Jordão, quien recientemente terminó su relación con el periodista de TVN, Iván Núñez, se enfrascó en dimes y diretes con usuarias de redes sociales, que salieron a criticarla y la acusaron de “separar familias”.

Fue tras compartir unas alegres imágenes durante una fiesta de puras mujeres que organizó Thati Lira, cuando recibió los comentarios en su contra.

“Noche de mujeres con karaoke y un piano de cola de mis sueños (...) Echaba de menos utilizar mis Perlas, ellas siempre me traen mucha vida, amo la energía de esa gema”, escribió Thais, en sus primeros días de soltería.

Sin embargo, la artillería se le vino encima de parte de distintas cuentas.

Duros comentarios a Thais Jordão

“Que pena que ande celebrando ahora que dejaste a Iván cuando una acepta una pare ja que trae hijo. y se mete con el se supones que es las buenas y en las malas (...) Bueno si no quieren que uno no opine no expongan entonces solo les gustan recibir buenos comentario...”, comentó una usuaria.

La palabras no quedaron indiferentes y varias salieron a defender a Thais Jordão, quien también respondió con todo.

“No tienes idea de que hablas. No ando celebrando, ando sanando mi corazón Y tengo todo el derecho de hacerlo, soy libre y no dependo de nadie”, fue la contundente respuesta.

Pero, a pesar de su defensa, los comentarios mala onda continuaron y aumentaron en densidad.

“La que ahora se hace la digna, igual se metió con un pastel y casado, lo que mal empieza, mal termina!!, Ahora que es soltera no se valla a meter con otro casado y destruir otra familia...haga las cosas bien querida!”, le escribieron.