Con mascotas, pero sin niños: Invitación a matrimonio generó debate en redes sociales

Durante estos días, se viralizó una particular invitación de un matrimonio puesto que entre los requerimientos solamente se permite asistir con mascotas, pero no con niños y niñas.

Alice y David son los novios, quienes decidieron realizar una boda “pet friendly”. Sin embargo, a algunos usuarios no les pareció la propuesta.

El parte de matrimonio fue publicado en la cuenta de Twitter de Pável Gaona, en donde revelan qrue el evento se celebrará el próximo 19 de agosto, en la localidad mexicana de Los Laureles.

La primera exigencia es que los invitados deben asistir vestidos completamente de blanco. Posteriormente, se lee que la pareja si aceptará mascotas en este día especial, pero no será así en el caso de los niños y bebés.

Claramente, algunos encontraron extraña esta situación y no estuvieron de acuerdo. “Imagínate estar escuchando los ladridos de los perros, ay no guacala”, “Mucha niñofobia”, “Guácala con la deshumanización de las infancias”, “No hay nada más red flag que alguien que tiene niñofobia”; fueron algunas críticas.

Mientras que otras personas aseguraron que es la boda de sus sueños, que imitarían esta acción puesto que los matrimonios son eventos para adultos.