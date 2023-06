“¿Qué pretenden? La vida pasa”: Antonella Ríos se desahoga por críticas en redes sociales

Un sincero desahogo dio a conocer Antonella Ríos acerca de las críticas poco amables, o derechamente ofensivas, que a veces postean en comentarios de redes sociales.

“¿Cómo has logrado sobrevivir, de tan joven que partiste, a la exposición pública?”, le preguntó derechamente Maly Jorquiera en su porgrama “Hazte ver”.

Además de aclarar que no partió “tan joven, partí a los 30″, Antonella expresó un sincero desahogo acerca de los cuestionamientos y observaciones que suele recibir en Internet.

“Llega un momento en que uno dice ‘ya, ¿pero de verdad te importa tanto con quién pololeo, qué escote me puse o si me hice alguna cirugía en la cara?’. Porque en general el tema conmigo es ‘¡¿qué se hizo en la cara?!’”, manifestó la actriz.

“Y es como ‘a veces la luz no te ayuda’. Estoy vieja ¿ya?. O sea, vieja entre comillas. Estoy más mayor, más grande, obviamente van pasando los años, ¿qué pretenden? La vida pasa”, señaló la también influencer.

Gran suegra

En este sentido, la conductora del espacio indicó que como sociedad “no nos gusta la imperfección. Porque te dicen ‘te hiciste esto’. Y después no te lo haces y te dicen ‘oye, ¿pero cómo no te lo haces?, hazte algo’. Y es como ‘¡¿qué quieres?!’”.

Ríos aseguró estar de acuerdo y aportó con una singluar comparación acerca del público en redes sociales.

“La gente es como una gran suegra, porque opinan, opinan, opinan. Suegra en broma, pero sí, la gente es como ‘mira, tú deberías…’. Oye, yo hago lo quiero con mi vida, tú haz con la tuya lo que quieras”, expresó.