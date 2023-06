“Acá es donde empieza mi película de terror”: tiktoker quedó desnuda para que le tomaran una radiografía de tórax

Una tiktoker argentina se volvió viral al contar que para hacerse una simple radiografía de tórax, quedó desnuda en la consulta del hospital. Y es que no entendió la instrucción.

Por un dolor en el pecho que sentía comenzó a buscar en Google las razones que podían provocarlo y decidió ir al hospital. En el lugar decidieron que le harían una radiografía. “Acá es donde empieza mi película de terror”, dijo la joven, al contar que la doctora le dijo que si tenía puesto sostén (corpiño en Argentina) se lo sacara.

“Como no uso corpiño, decido sacarme toda la ropa”, explicó. Ahí la doctora salió y al verla le dijo que no hacía falta que se quedara desnuda. “Lo peor fue que en vez de ir a ponerme la ropa, me quedé ahí”, comentó.

Luego de eso, determinaron que debía recibir una inyección. Ella preparó su brazo, pero le avisaron que tenía que ser en el trasero. “Cuando volvió de buscar los medicamentos para dármela, se imaginarán cómo la estaba esperando...semi en cuatro, esperando la inyección”, terminó.