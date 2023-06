Carolina Herrera: Nicole Kidman desafía a la diseñadora con la prenda que ninguna mujer mayor de 30 años debe usar

Una de las estrellas más famosas de Hollywood es Nicole Kidman. La actriz australiana destaca por su gran talento, lo que le ha valido un premio Oscar, y además es una de las favoritas de las revistas y eventos por su belleza y elegancia, siendo siempre alabada por sus looks.

El look de Nicole Kidman que desaprobaría Carolina Herrera

Sin embargo, la celebridad no teme no seguir los consejos de Carolina Herrera e impone su propio estilo, lo cual dejó en claro en unas de sus últimas publicaciones en Instagram.

Te puede interesar: Carolina Herrera afirma que las mujeres “ridículas” y “sin clase” usan este look si tienen más de 40 años

Allí, se lució con un outfit de skinny jeans con camisa a rayas, demostrando nuevamente la elegancia que la caracteriza.

Pese a esto, la famosa diseñadora no es una fan de los pantalones de mezclilla, dejando en claro que ella no los usa por una particular razón.

Te puede interesar: Carolina Herrera revela los zapatos “prohibidos” que ninguna mujer debería usar por ser “horribles”

“No estoy en la edad adecuada para ellos; son para gente joven”, afirmó en una entrevista.

Pero Nicole Kidman no tuvo reparos en lucirse con sus skinny jeans a los 56 años, demostrando que la edad y la moda no están peleadas y que pese a las reglas de Carolina Herrera, ella se veía increíble con su outfit.