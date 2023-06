“Esa risa no me parece”: Ministra de Obras Públicas enfureció a Rodrigo Sepúlveda

Rodrigo Sepúlveda no escondió su molestia con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, por un comentario que esta dijo en el punto de prensa que ofreció el Gobierno, producto del sistema frontal.

Recordemos que en la instancia, las autoridades hicieron un llamado a acumular agua ante un eventual corte del suministro en Santiago.

“Alrededor de las 20 horas de este viernes, se va a definir si pasamos a confirmar un eventual corte de agua o las condiciones climáticas permiten esperar”, indicó la titular del MOP.

“Es importante que alrededor de 6 millones de personas se verían afectadas”, añadió López, quien luego lanzó un comentario que enojó a ‘Sepu’ en el estudio de Meganoticias. “A todos alguna vez la compañía sanitaria nos ha cortado el agua por 24 horas”, indicó, soltando una risa. tal como consigna Página 7.

“Sabemos qué es eso, sabemos la cantidad de agua que debemos juntar y esta es una ocasión como esa. Son muchas personas, comunas, pero nos parece responsable dar esa alerta ahora y posteriormente, a las 20 horas, definiremos cómo seguimos, en función del agua caída”, agregó la ministra de Obras Públicas.

Sepu enojado

El comentario y la risa de la ministra López no fueron nada de bien recibidos por Rodrigo Sepúlveda, quien lanzó una breve, pero tajante crítica a la secretaria de Estado.

“La noticia es que puede existir un corte de agua, de 24 horas, obviamente con solidaridad. Lo de la ministra, esa risa, no me parece. Yo creo que no es un momento para reírse”, aseveró.

Recordemos que las comunas que podrían registrar corte de agua en la región Metropolitana serían: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana y La Reina.

También Las Condes, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Pirque, Providencia, Pudahuel, Puente Alto, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Bernardo, San Joaquín, San José de Maipo, San Miguel, San Ramón y Santiago.