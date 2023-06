Joven se lanzó a laguna de parque en Las Condes a rescatar a su mascota: “¿Por qué me tienen que pasar estas huevadas a mí?”

Una joven en la comuna de Las Condes y en esta jornada invernal donde la lluvia no da tregua, se lanzó a la laguna del Parque Juan Pablo II para sacar a su perra, que se había metido al agua a perseguir patos.

“Hacía frío, yo llevé mi librito y la perra jugó un rato. Cuando la saqué del canil, después de leer un rato, la iba a llevar a pasear para que se calmara un poco y bajara las revoluciones”, comenzó diciendo la tiktokera, Daniela Aldunate.

“El porta bolsitas estaba enredado, le saqué la correa mientras ella miraba, porque esa laguna está cerrada, le saqué la correa 3 segundos, arreglé la cosa y ¡pum! se mete al agua y alguien grita”, siguió explicando.

“¿Por qué me tienen que pasar estas huevadas a mí? (...) La llamaba, ni siquiera me miraba. Nunca me habían ignorado de esa forma”, concluyó la joven.