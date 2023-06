“Señora mal amada”: Bruno Zaretti se defiende de comentario mala onda para que madure

El bailarín Axé, Bruno Zaretti respondió con todo a una usuaria que le mandó feroz crítica por su juvenil personalidad. Esto, luego de que subiera un simpático video bailando en el ascensor, situación que no le gustó para nada a la mujer, que lo encontró de lo más infantil.

“Qué mal ejemplo a seguir. Cada día estás peor, asume tu edad y compórtate como tal. Te sigo desde que llegaste a Chile, pero me he desilusionado mucho de tus actitudes. Menos mal no eres papá”, fue el duro y gratuito comentario.

Sin embargo, Zaretti no se quedó callado y respondió con todo.

“Típico comentario de una señora mal amada. Te envío mucho amor para tu vida, se nota caleta que te hace falta”, contestó el bailarín, consignó La Hora.

“Las personas amadas y felices no pierden el tiempo opinando sobre la vida de los demás. Eso es cosa de gente amargada, frustrada e infeliz como tú”, añadió el intérprete.

Bruno Zaretti responde con todo

Además, le aclaró que “yo soy una persona con dos empresas exitosas y más de 11 funcionarios y me hago cargo solito de mis responsabilidades. Que me guste la fiesta no te da el derecho a opinar sobre mi vida y mucho menos que me juzgues de irresponsable”.

“Primero conóceme y luego opina. Amor y más amor para tu vida, porque tu vida es muy triste, ya que las personas exitosas y amadas no pierden el tiempo tirando mierda a las personas gratis”, le aseguró a la mujer.

“Eso es cosa de personas como ustedes. Aprende. Amor y bendiciones”, cerró su directa respuesta.

Asimismo, complementó: “¿Es en serio esta hueá? ¿Ahora uno no puede ser feliz y bailar con la pareja en el ascensor? Nunca recibo mala onda, pero esta señora se pasó”, sentenció.