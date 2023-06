“Hoy es un día duro”: Aylén Milla publicó imágenes del tratamiento previo a su importante cirugía

Aylén Milla sigue compartiendo detalles sobre su tratamiento en contra del cáncer de mama, y ahora reveló que está a pocos días de someterse a una importante cirugía.

Cabe recordar que la influencer de 33 años reveló que fue diagnosticada en noviembre del 2022, aunque solamente hace un par de semanas publicó la noticia en sus redes sociales.

Ahora ya habla abiertamente del tema, y por eso quiso evidenciar que se está sometiendo a un tratamiento en cámara hiperbárica.

“Estos días estuve viniendo toda la semana a hacerme cámara hiperbárica, que tiene un montón de beneficios, por ejemplo, oxigena las células y me estoy sintiendo mucho mejor. Me ha ayudado un montón, previo a la cirugía y post quimioterapia para recuperar mi cuerpo. Y también lo voy a hacer post quirúrgico”, comentó la trasandina.

“No apto para gente con claustrofobia. Yo me meto adentro y medito. O me relajo escuchando Hauser, literal, viajo con mi mente a otra realidad”, comentó la modelo tras compartir imágenes.

Historia de Aylén Milla | Instagram

“Vamos chiquitita tú puedes”

Posterior a esta publicación, Aylén se sinceró con sus seguidores y confesó que aunque está poniendo todo su esfuerzo para salir adelante, a veces se quiebra.

“Vamos chiquitita tú puedes, Aylencita. Aunque a veces no encontremos ni los motivos para seguir. Pero seguimos”, escribió en una historia de Instagram.

“Y de repente vas en el auto y lloras… Es sano. Queda menos. Hoy es un día duro, pero seguir adelante es mi esencia hasta ahora”, sentenció.