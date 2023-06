“Obvio que como a todos me tiene mal”: Coté López alza la voz tras críticas por no publicar contenido sobre los afectados del sistema frontal

Coté López es una de las influencers con más seguidores en Chile, y por eso siempre le llegan bastantes comentarios buenos y malos de parte de sus seguidores. Sin embargo, hoy no dejó pasar las críticas y decidió alzar las voz tras ser juzgada por no subir contenido de los afectados por la emergencia climática en la zona central y centro zur de nuestro país.

Todo comenzó cuando la modelo compartió algunos productos de su línea de maquillaje llamada CLo, en donde aprovechó para aclarar ciertas dudas de los cibernautas.

“Como estaba leyendo mensajes de la máscara en los directos, leí dos que me dijeron ‘¿no te importa nada lo que está pasando en Chile?’”, escribió en su cuenta de Instagram.

A lo que les respondió: “¿La gente en serio cree que solo si subo algo es porque me importa? Obvio que como a todos me tiene mal”, declaró.

“Tengo amigos que tuvieron que dejar sus casas, mi hermano perdió su plantación, ayer lloraba y le decía a Luis: ¡la gente que vive en la calle! ¡Imagínate!”, aseguró.

En la misma línea, Coté enfatizó en que estas situación “donde la gente sufre no me son indiferentes” y que no entiende “por qué la gente ataca sin saber, solo por atacar, me canso de escribir esto... pero es qué creo que nunca lo entenderé y me frustra”.

Finalmente, y para despejar cualquier duda, la empresaria compartió una captura de una conversación de WhatsApp, en donde deja en evidencia la compleja situación que vive su hermano y sus amigos a raíz del sistema frontal.

Historia de Coté López | Instagram