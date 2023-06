“Recuérdennos con cariño”: Pareja grabó angustiante mensaje tras quedar atrapados en el techo de su casa por desborde de río

Un desgarrador suceso ocurrió en el sector Vega Ancoa en la precordillera de Linares, Región del Maule. Esto a raíz de las fuertes lluvias que han azotado la zona sur y central de Chile. Un matrimonio que se encuentra atrapado en el techo de su casa, la que estaba rodeada por el agua debido al desborde del río Ancoa, grabó un angustiante mensaje “de despedida” para sus seres queridos.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver a la pareja viviendo momentos de terror mientras esperan ser rescatados.

Los reportes oficiales indican que a las 21:24 horas del viernes, Senapred solicitó la evacuación preventiva de la ribera del Río Ancoa debido a la amenaza de desborde, la cual ya había ocurrido en algunos sectores. Lamentablemente, el Condominio Las Cumbres en Vega Ancoa fue afectado, y el agua llegó a las casas de la zona.

Ante la falta de rescatistas y la incertidumbre de la situación, el matrimonio decidió grabar un mensaje para sus familiares. El hombre expresó con preocupación: “A lo mejor no pasamos de esta, porque no han venido los rescatistas. Así que vamos a subir arriba del techo. Por si acaso, me quiero despedir yo y mi señora. Los queremos a todos, los hemos querido siempre. Sean unidos. No peleen. Recuérdennos con cariño si nos pasa algo”.

🔴 “Recuérdennos con cariño”: El desesperado y angustiante mensaje de un matrimonio que está atrapado en el techo de su casa rodeada por agua en el sector #VegaAncoa de #Linares. Familiares aseguran que se les informó que podrían ser rescatados a las 6 de la mañana @EnLineaMaule pic.twitter.com/1bK7CD30bV — Jaime Morales Amaya ✊🇧🇩 (@MoralesAmaya) June 24, 2023

Actualización del rescate

Según se informó la jornada de ayer, 23 de junio, los equipos de rescate se movilizarían hacia el lugar para ayudar a la pareja atrapada, sin embargo, hasta la jornada de hoy, el matrimonio continuaría en el lugar.

“Aún no son rescatados abuelitos que se encontraban arriba del techo durante toda la noche en Ancoa”, informó el medio Noticias El Colonial.

Añadiendo que, según una familiar de la pareja, que está manteniendo contacto con el medio de comunicación, la pareja se habría “bajado del techo por el intenso frío que tenían y no estarían visibles”. “Están totalmente mojados, con un termo para darse calor”, afirmó la familiar, añadiendo que “Se encontrarían arriba de unas bancas para evitar el agua”.

Además, el reporte añadió que el matrimonio se encontraría en “el mismo sector donde está la mujer embarazada, pero un poco más atrás”. Hasta el momento se espera que equipos vayan en rescate, el que debería ser por medio de un helicóptero, por la complicada situación del lugar tras el desborde del río.