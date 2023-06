“No me atrevo ni a sacar mi otro auto”: Paty Maldonado busca chofer por su miedo a volver a conducir tras accidente

Hace solamente un par de semanas que Paty Maldonado protagonizó un accidente automovilístico que la dejó con algunas heridas leves. Sin embargo, ahora la opinóloga confesó que tiene miedo a volver a subirse a un vehículo y conducir, por lo que está en búsqueda de un chofer.

“No puedo manejar, no lo voy a hacer en un buen tiempo. ¿Te digo la verdad? No me atrevo ni a sacar mi otro auto, le agarré un susto terrible. Tengo que esperar a que pase el cuento que tengo en mi cabeza. Y ahora un chofer del canal me viene a buscar y a dejar”, revela la comunicadora a LUN.

Aunque aclaró que hace tiempo que está buscando a una persona que le ayude a movilizarse diariamente, puesto que está cansada de conducir.

“No me atrevo a manejar todavía. Si tengo que ir al pueblo, le voy a pedir a alguien que maneje como yo quiera, máximo a 70 kilómetros por hora. Yo no hablo de trauma, pero sí de temor. Tengo que pasar este periodo y lo voy a pasar, que no te quepan dudas, si tampoco soy tan tonta que me voy a quedar pegada en una cosa. Antes de que pasara esto yo estaba buscando chofer, porque me canso de hacer tantas cosas e ir para allá y acá, prefiero ir trabajando sentada atrás”, sostuvo.

Por otra parte, Paty está agradecida de que el trágico momento no haya pasado a mayores y también está feliz con todo el apoyo que ha recibido.

“Soy una agradecida. La vida me está dando otra oportunidad. Veo el vaso lleno, no la mita, hay gente que dice: ¿por qué no se murió esta vieja?, pero las cosas siempre son así. No sabes la cantidad de cariño que he recibido, me han escrito hasta de Corea del Sur”, comenta.

Requisitos para ser el chofer de Paty Maldonado

La panelista de “Tal Cual” aprovechó de hacer un poco de publicidad y dar a conocer cuáles serían los requisitos que debe cumplir su chofer.

“No tiene que ser un cabro joven. Que sea un hombre con experiencia, con los documentos al día, que no haya cometido infracciones, que sea responsable y que se preocupe del auto. Que me espere en el lugar, después que me vaya a buscar y me traiga”.

“Pido que no fume, porque el olor de los cigarrillos en un auto me provoca náuseas y una persona pasada a pucho también me provoca molestias. Me gusta que sea limpio, que tenga olor a jabón, nada de olor a boca ni a pata. Y que sea correcto. Lo que piense políticamente no me interesa, sólo que maneje bien”, complementó.

Cabe destacar que su manager, Mauricio Avendaño, ya se encuentra recibiendo currículum para escoger a quien trasladará a Paty a sus compromisos.