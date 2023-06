Mamá de Marcianeke hace un llamado de alerta tras preocupante publicación de su hijo

Mucha preocupación ha provocado entre sus fanáticos el cantante Marcianeke, luego de realizar una publicación en la que reconoció que no se encuentra bien y recordó la muerte del artista Galee Galen.

“Por qué no me llevaste contigo conch… Ya quiero que se aclaren todas las hueás. Tengo cualquier pena, no doy ni un minuto más aquí”, partió expresando.

“Perdón mi gente, pero espero que alguna vez una puta persona logre entender y logre aclarar todas estas hueás, porque yo no doy más. La pulenta, la pulenta, no quiero más sentirme así”, continuó.

La publicación de Marcianeke Foto: Instagram

Luego de aquellas preocupantes palabras, Yasna Muñoz, madre del interprete de “Qué pasa?”, hizo un llamado de alerta. “Por favor, de corazón y como mamá, pido respeto. No opinen, mi hijo no solo es Marcianeke, es humano, tiene días alegres y días tristes”, manifestó.

“Días que está acompañado y días solos, pero dejen de comentar que es la droga, la plata, mujeres, que soy yo también”, agregó.

Para finalizar, la madre del artista oriundo de Talca también abordó lo sucedido en torno a la muerte de Gabriel Zúñiga, más conocido como Galee Galee.

“Sus comentarios hacen tomar decisiones lamentables. Ya vivimos hace poco la partida de Galee y no aprenden”, estableció.