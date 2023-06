Rodrigo Sepúlveda respondió a crítica de televidente en vivo: “Yo no obligo a nadie a ver esto”

El periodista Rodrigo Sepúlveda no es alguien quien se guarde lo que tiene que decir, y en la edición de este lunes de “Meganoticias Alerta”, él le respondió con todo a un televidente que no estaba conforme con que el conductor estuviese mirando el celular.

“Me escribe el señor Claudio acá en Twitter, me dice: ‘Lo que pude ver del programa Alerta fue a Rodrigo Sepúlveda no despegarse por ningún momento de su teléfono móvil, lo cual me pareció una brutalidad, qué tipo más desubicado”, comenzó Sepu.

“Claudito, hay dos cosas. Una, hay control remoto y puede cambiarse de canal, a ver Canal 13 o TVN, lo que usted quiera. Hay Netflix, YouTube, puede ver otras cosas”, agregó el comunicador.

“Gracias a esto...”

“Pero, usted no sabe cómo esto (el celular) me sirve a mí y a ustedes, porque con esto yo me comunico con ustedes en vivo. Gracias a esto nosotros recibimos información, comentarios, opiniones, todo en vivo”, continuó.

“Me gusta la televisión interactiva, no puedo hacer un noticiero sin ver lo que ustedes opinan de lo que está pasando. Yo puedo verlo hablar, y mirarlo acá (en su celular)”, aseguró el periodista.

“Si le molesta que mire el celular, caballero, yo no obligo a nadie a ver esto, a nadie. No soy quién para obligarlo a usted a ver este noticiero”, afirmó Sepo. Él señaló que siempre va a estar revisando información en su celular para recibir la retroalimentación de la audiencia.