Venezolano que recibirá nacionalidad chilena se hace viral por defender la dictadura: “No me da miedo decir que Pinochet fue un héroe”

Un venezolano quien fue criticado por haber manifestado su apoyo al Golpe de Estado y a la dictadura Augusto Pinochet, se defendió...y le mandó un mensaje al chileno que lo invitó a irse del país.

“No me da miedo decir que Pinochet fue un héroe, ¿me entendiste huevón?, espero me hayas entendido, lárgate tú, pedazo de huevón”, comenzó un nuevo video.

“A mí no me regalan estar aquí, el año que viene voy a ser chileno, porque me lo gané, tú eres chileno porque naciste aquí, no lo escogiste, yo escogí ser chileno, eso tiene más mérito todavía, pude haber escogido cualquier país, escogí Chile, entonces quién tiene más derecho, tú o yo?”, siguió.

Y terminó el registro con otro mensaje: “Vete para la mierda, para allá a Venezuela”.