Maestra muestra que sus alumnos no se concentran en clases por su belleza y se vuelve viral por video bailando

Sofía Coste es una profesora de ciencias multifacética que ha logrado ganar mucha popularidad en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde comparte videos de su día a día.

La profesora de ciencias, Sofía Coste, se volvió viral en TikTok por su belleza y bailes sensuales

La maestra también ha llevado sus quejas a TikTok, y afirma que es difícil dar clases a sus alumnos debido a que solamente se fijan en su belleza, pues ningún estudiante se puede concentrar al verla. Incluso han pedido clases extras para pasar más tiempo con ella.

La historia de Sofía Coste es viral, la profesora de ciencias, quien da clases en una preparatoria en Estados Unidos, y casi a diario enfrenta la distracción de sus alumnos en las materias que dicta, desde de Biología, Química y hasta Física.

La maestra también tiene un lado sensual, en TikTok, ella se encarga de publicar videos bailando al ritmo de música urbana y popular.

Sofía Coste comparte videos día a día en TikTok

Uno de los videos más recientes, la joven maestra tituló: “si vieras como me sale el paso de Anitta, no andarías tan cortante”, al ritmo de la canción de “Y Yo Me Le Pego - Bellakath & Profeta Yao Yao & Smi-Lee.”.

Sofía Coste llevaba un vestido negro enterizo hasta los muslos, y estaba bailando en un cuarto sola, aludiendo al paso de la brasileña, Anitta, quien tiene un movimiento característico de cintura al bailar música de género urbano.

La profesora tiene mucha popularidad en TikTok, ha logrado generar más de 304 mil seguidores y alrededor 2.4 millones de me gusta gracias a sus videos sensuales de bailes populares.