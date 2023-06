“Sinvergüenzas, gobierno ladrón”: Vecinas le gritaron de todo a trabajadora del INE que intentaba hacer PreCenso

El registro de una trabajadora del INE intentando hacer el PreCenso es todo un viral. Y es que unas vecinas le dijeron de todo y no la dejaron ingresar a las casas.

“El Censo se hizo ¿cuándo fue? ¿Cuándo corresponde el Censo? Estar pidiendo los datos en la casa no es legal”, se escucha decir a una de las mujeres.

“Esto no es legal, así que no abran las puertas y díganle no. Sinvergüenzas, eso es lo que son, gobierno ladrón. ¿Cuánto les están pagando?, ¿cuánto les están pagando?, un millón y medio”, preguntaba otra vecina.

“Ya sé, lo están haciendo por al arte, seguro. Sigan robando no más, gobierno ladrón, así que muchas gracias”, le decían entre ambas mujeres a la trabajadora, que finalmente se retiró.