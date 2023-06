Aunque lo llaman “padre ausente”, Marc Anthony tuvo gesto tierno con su bebé y roba aplausos

Marc Anthony tiene siete hijos con cuatro mujeres diferentes, siendo la última Nadia Ferreira, de 23 años, quien acaba de dar a luz a su bebé.

Los 54 años del salsero no fueron obstáculo para hacer crecer a la familia, que recibió el pasado Día de los Padres a un niño y que se ha convertido en el centro de su mundo.

Esto, pese a que en el pasado expresó que no quería volver a ser papá por su estilo de vida y su edad, cuestión que le trajo críticas de los internautas cuando dieron a conocer el estado de gestación de la modelo paraguaya.

“Lo único que me impacta y que me ha molestado es el sacrificio que han tenido que hacer mis hijos y hacerle eso a uno nuevo… Ahora que están más o menos en la edad que se pueden hablar muchas cosas, están entendiendo, pero eso no cambia de que papi no pudo estar…”,

— Marc Anthony sobre la paternidad en una entrevista años atrás.