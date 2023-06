DJ Méndez reapareció con profunda reflexión tras superar crisis de salud

Leopoldo Méndez, más conocido como DJ Méndez, se mostraba bastante melancólico en el verano recién pasado, cuando decía estar experimentado una crisis de salud mental en su Instagram.

Luego de varios meses fuera del ojo público, el cantante usó su Instagram para contar cómo ha sido este proceso.

“Creo que un momento pensé que esto ya no daba para más ¡Familia mía gracias por ese amor y darme la energía para seguir esta batalla en esta tierra donde ya se convirtió en una jungla!”, comenzó diciendo.

El cantante agregó que “el amor es la mejor arma para combatir esto que es la salud mental. Nunca te des por vencido y no temas en pedir ayuda si la necesitas porque a veces necesitas eso. Justo eso. Alguien que nos guíe o solo nos escuche…sea un profesional, familiar o amigo”, añadió.

“Gracias dios por no dejarme solo. Gracias familia por no dejarme solo. Gracias amigos por no dejarme solo”, expresó.

[ LEE TAMBIÉN: No logra repuntar: Confirman bajo rating de ‘Dime con quien andas” ]

Vuelve Macabro

Además dio a conocer una tremenda noticia para sus fans al escribir “gracias a la música por siempre estar ahí”.

“Aprovecho de anunciar a todos los jóvenes interesados en la música que andan por ahí buscando un lugar para crear y expresar sus ideas, emociones, que Macabro Imperio vuelve y estará desde la quinta región operando. Esto recién comienza. Amor para todos”, finalizó.