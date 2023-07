Érika Olivera compartió doloroso testimonio tras vivir abuso infantil y ser abandonada por su madre: “No sé nada de ella”

Érika Olivera, reconocida deportista y actual diputada de la República por el distrito 9, compartió en una reciente emisión de “Podemos Hablar”, el programa nocturno de CHV, su profundo dolor por el abandono de su madre. Durante la conversación sobre historias de abandono, Érika decidió hablar abiertamente sobre su experiencia personal, revelando el quiebre familiar que ocurrió cuando ella reveló haber sido víctima de abuso en su infancia.

La conductora del programa, Monserrat Álvares, reconoció la valentía de Érika y la invitó a recordar parte de una entrevista previa que dio en el programa “El Cubo”. En ese extracto, Érika relató los castigos que recibía durante su infancia, como permanecer de rodillas mirando a la muralla durante horas, rezando. También mencionó a su padre, a quien describió como una persona que “se hace llamar pastor pero que en realidad era un demonio”, expresó Olivera, ya que abusó de ella en repetidas ocasiones.

“Reconoce que tú me violaste”, lo encaró en una instancia, recibiendo una indiferente respuesta por parte del abusador. “Al final dice ‘Sí, ¿y qué?’”.

En el programa, Érika expresó su desgarrador sentimiento de abandono, no solo por parte de su padre abusador, sino también por su madre. “A raíz de esta historia que yo cuento el año 2016, yo vuelvo a sentir el abandono, siendo adulta, pero vuelvo a sentir el abandono, de parte de una madre, y eso es doloroso”, comenzó relatando la exatleta.

Érika reveló que cuando era muy pequeña, le contó a su madre sobre los dolorosos momentos que estaba viviendo, pero ella no le creyó. “Después del año 2016 no supe nunca más, y por qué comparto esto. Porque el abandono marca para toda tu vida lo que tú puedes ser a futuro”, expresó la diputada.

“Yo a mi mamá no la veo hace casi 7 años, casi 8 años. No sé nada de ella”, confesó.

Ante esto, la diputada destacó la importancia del rol de los padres en escuchar y creer a sus hijos, así como en educar y prevenir situaciones similares. “Para un niño no es fácil llegar y decir algo tan doloroso. Uno quisiera decirles que vayan y conversen con la persona que sea de su confianza. Es muy difícil decirle ‘atrévete’”, manifestó.

A pesar de haber sufrido en su infancia, Érika se ha preocupado por prevenir a sus propios hijos. “Por eso creo que es importante el rol que los padres cumplimos en eso” declaró Erika. “Yo soy madre de 5 hijos y me he preocupado desde siempre de prevenir a mis hijos, y hablarles desde siempre, de acuerdo a sus edades, a sus etapas de desarrollo. Pero jamás les negué a ellos lo que a mi me tocó vivir”, declaró la diputada.

La deportista también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la educación sexual integral y la falta de diálogo sobre este tema en muchos hogares.

“Creo que el rol que tenemos los padres de educar y prevenir es muy importante. Y hay muchas familias, y niños y niñas en este país que no reciben esta educación”, señaló.

Finalmente recordó una pasada discusión en el congreso en materia de educación sexual. “Esta pregunta se la hice a algunos colegas en el periodo pasado cuando se dio la discusión de la educación sexual integral. ¿Cuántos de ustedes se sientan en sus casas con sus hijos a hablarles sobre educación sexual. Cuántos. Y ninguno”, concluyó Olivera.