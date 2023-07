Rodrigo Sepúlveda lanzó contundente mensaje en apoyo a Pailita y Marcianeke: “Al otro lado hay un ser humano”

Rodrigo Sepúlveda envió un poderoso mensaje de apoyo a los famosos cantantes urbanos Pailita y Marcianeke, quienes han sido objeto de una ola de críticas implacables en las redes sociales. “Quiero mandarle todo mi apoyo a Pailita y Marcianeke”, expresó el periodistas a los jóvenes artistas que están enfrentando momentos difíciles.

“Llegué hoy día temprano en la mañana, empiezo a revisar los diarios, las páginas y me encuentro con frases súper duras de Marcianeke y Pailita, diciendo conceptos que me dolieron mucho, porque incluso hablaban de dejar este mundo”, señaló el periodista.

Según señaló el propio comunicador en su cuenta de Instagram, estos ataques han surgido a raíz de las donaciones que los artistas han realizado para ayudar a las personas afectadas por el reciente sistema frontal que golpeó la zona centro sur del país.

El periodista hizo hincapié en que, aunque es comprensible que a algunas personas no les guste la música de Pailita y Marcianeke, eso no justifica los ataques violentos y despiadados hacia ellos.

“A usted le puede gustar Pailita, le puede gustar Marcianeke como no le puede gustar su música. A mí no me gusta cuando hablan de la mujer como objeto y de las armas, pero yo a ellos los respeto muchísimo porque son seres humanos, son personas tremendamente expuestas”, subrayó Sepúlveda.

“Cuando llegan dos cantantes urbanos que se han sacado la cresta en este país, para poder avanzar y mostrar su música, que les ha ido bien y los critican por su vida personal con tal nivel de violencia, de mala onda. Yo no lo voy a aceptar”, lanzó.

“Bajemos el acelerador, si vamos a criticar a alguien, pero con respeto, al otro lado hay un ser humano. Qué derecho tengo yo en sentarme en un computador y empezar a pute… con odio ¿para qué? Detrás de un computador es muy fácil criticar a la gente, provocar violencia. Uno tiene que respetar al otro ser humano, tengamos empatía”, declaró apasionado Rodrigo Sepúlveda.

