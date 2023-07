¿Liposucción de tobillos? mujer se vuelve tendencia por dicha práctica

Las redes sociales han sido la gran oportunidad para que se puedan ser tendencia diferente contenido en las redes sociales, es por eso que cualquier contenido viral se vuelve rápidamente comentada por parte de los internautas.

Si de procedimientos estéticos se trata, Tiktok se ha llevado la corona en viralizar diferentes procedimientos y hasta con testimonios de diferentes mujeres que se han decidido retirar sus implantes de busto y glúteo. En esta oportunidad, se ha hecho viral una nueva práctica, Liposucción de tobillos, y es que a los internautas les ha costado procesar que dicho procedimiento pueda existir, reaccionando de diversas maneras ante esta nueva tendencia quirúrgica.

“Nueva inseguridad desbloqueada necesito eso creo”, “Ya no saben qué inventarse para justificar la vanidad y el dinero de los cirujanos”, “Necesito esta cirugía en mi vida cuando creí que no necesitaba nada mas”, así mismo existen personas que no están tan de acuerdo con dicha práctica, ya que manifiestan que la misma salud a largo plazo estaría en riesgo debido a esta cirugía. “Tengo problemas en mis articulaciones y esto es una completa irresponsabilidad”, “Ahora resulta que hasta los tobillos están mal?, “¿Por qué insisten en que todo en nosotros está mal?