“Muchos desearán haberte tratado mejor”: Cristián de la Fuente provoca amplia reacción gracias a su última publicación en IG

Cristián de la Fuente provocó variadas reacciones este martes en sus redes sociales luego de publicar una reflexión en su cuenta oficial de Instagram.

En medio de la gira que realiza por México, como parte del elenco de la obra de teatro “Los amantes perfectos”, el actor nacional ha compartido variados mensajes de autoayuda en su red social, y un sentido homenaje que hace algunos días realizó al fallecido padre de su mejor amigo.

Todos, orientados al resurgimiento después de crisis y momentos duros, como los que ha debido enfrentar De La Fuente el último tiempo, entre asaltos frustrados (donde resultó herida de bala su hija, Laura), distanciamiento matrimonial (con Angélica Castro) y críticas de usuarios de redes sociales.

La reflexión de Cristián de la Fuente

Frases como “si te hablan mal de mí, créeles y de paso cuídate de ellos”, “sólo porque te has tardado más que otros, no significa que has fracasado”, “cada persona irradia hacia afuera lo que tiene en su corazón”, “me verán caer, también levantarme, pero a nadie le daré el gusto de verme rendido”, “aunque llegues último en una carrera, siempre estarás por delante de quienes nunca se atrevieron a correrla”, o “larga vida a los amigos que nos han visto por los suelos y no se cansan de levantarnos”, han adornado variadas publicaciones del artista en su cuenta de Instagram.

Misma plataforma en la que hoy el actor nacional provocó múltiples reacciones de sus seguidores al asegurar que “después de una mala racha, vendrá una etapa en tu vida en la que muchos desearán haberte tratado mejor cuando tuvieron la oportunidad”.

Una reflexión que no tardó en generar variados comentarios en el hilo de dicha publicación, con mensajes de apoyo -la mayoría- y otros menos amigables, como “la perdió de puro” o “¿para qué tan vístima (sic)?”.

Sin embargo, y luego de algunos minutos, la reflexión de De La Fuente sumó más apoyo que críticas. Con mensajes de agradecimiento de algunas fans del actor, representadas por los dichos del nacional.