“Pensé que era ayuda generosa y honrada”: Jaime Leyton sufrió intento de estafa cerca de Mega

El meteorólogo Jaime Leyton relató el intento de estafa que sufrió tras quedar en panne con su vehículo en la calle Avenida Matta, en las cercanías del canal Mega.

Según explicó, tras quedar detenido por problemas con la dirección del vehículo, se acercaron dos sujetos que le aseguraron que podrían repararlo.

Pero, ahí empezaron los problemas.

Jaime Leyton contó intento de estafa

Confiadamente, Leyton subió a los hombres al auto y se trasladaron hasta una dirección cercana, donde iban a arreglar el desperfecto y llamaron a un supuesto vendedor, quien le cobró una elevada suma de dinero.

“Contactaron a un vendedor de repuestos que me quería cobrar, por dos extremos de dirección, $900 mil, lo que no estaba dispuesto a pagar, así que tuve que alargar (la conversación) hasta que alguien llegara”, relató, ya con la sospecha de que la ayuda no era tal.

Producto de ello, les explicó que no era viable pagar tal cantidad de dinero. Pero su vehículo ya se encontraba desarmado y con uno de los sujeto arriba del auto.

“Usted entenderá que (casi) un millón de pesos por esos repuestos no es”, a lo que uno de los sospechosos le contestó: “le estoy cobrando mi mano de obra, nada más”, según se escucha en un video grabado en el lugar.

Luego, el meteorólogo afirmó que le estaban cobrando $60.000 por la ayuda, lo que él mismo consideró “razonable”, y los $900 mil eran por los dos fierros de la dirección.

Al ser consultado si le iba a pagar la mano de obra —porque uno de ellos “tenía cosas que hacer”, según manifestó—, “Don Jaime” dijo que sí, pero no el monto cercano al millón. En ese momento comenzó a hacer tiempo, a la espera del equipo de prensa que llegó a su rescate.

Trabajadores de Mega llegaron a socorrerlo, haciendo que los sujetos se fueran en dirección desconocida.

Posteriormente, al comentar la situación en el matinal “Mucho gusto”, varios televidentes manifestaron haber pasado situaciones similares.

Escucha su relato aquí