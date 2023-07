“Mi viejita hermosa, tengo una pena enorme”: Icha Sobarzo sufre triste partida familiar

La bailarina María Isabel “Icha” Sobarzo compartió en sus redes sociales el difícil momento familiar que enfrenta tras la muerte de su querida abuelita de 102 años, Isabel Riquelme.

A través de Instagram publicó una imagen junto a ella y sus hijos, dedicándole unas sentidas palabras, recordando su gran personalidad y cariño.

“Así te quiero recordar, linda. Mi viejita hermosa, hace unos días cumpliste 102 años y ahora, semanas después, diste tu último aliento”, publicó la exparticipante de Rojo, junto a las postales donde aparecen sus hijos Lukas y Laura con su bisabuela.

Icha Sobarzo sufre triste partida

“Este fin de semana que pasó te dije lo mucho que te quería, sé que me escuchaste. Te besé mucho y me pediste que cuidara a mi niña y a mi flaco. También me dijiste que manejara con cuidado al regreso junto a mi hermano”, agregó.

“Hoy tengo una pena enorme. Te despido, pero a la vez, sé que estás descansando. Gracias por ser tan bacán, chora, aguerrida, luchadora. Te amo Isabel Riquelme. Descansa mi viejita, mi wuelli. Te voy a extrañar mucho” cerró.

“Nada más bello que las abuelitas . No hay palabras , ni gestos, ni abrazo que logre calmar el dolor de una pérdida tan sensible como era de tu hermosa y querida abuelita , un gran cariño a la distancia y sólo esperar que el tiempo de paso a los mejores recuerdos que dejó en sus vidas”, “Siempre estará en tu corazón tu weli❤️🙌, que descanse en paz, te mando un abracito grande y mucha fuerza”, comentaron sus seguidores.

“Amiga hermosa ahora están juntas con mi abuelita 👵 tb apoyándonos y pasándola bien en ese lugar especial . Te quiero mucho”, comentó su compañero Christián Ocaranza.