Rescatada por Begoña Basauri: Carolina Paulsen recordó escalofriante episodio de acoso que sufrió en Brasil

En un reciente episodio del programa nocturno “Podemos hablar”, la actriz Carolina Paulsen reveló detalles impactantes sobre el acoso sexual que sufrió durante un viaje a Brasil en compañía de Begoña Basauri. En el programa transmitido el pasado viernes por Chilevisión, Paulsen relató la intimidante experiencia que vivió en dicho país.

La actriz compartió un consejo que recibió de su amiga Pipa, quien le advirtió sobre la actitud de los brasileños en esa zona específica de Brasil: “Ojo, porque es un pueblo súper cosmopolita; si vas a pichar, pincha con europeos, porque los brasileños en esa zona son un poco rudos”.

“Estaban celebrando el día de Pipa, una cosa así, y de repente se empieza a acercar gente, comenzamos a conversar, y llega un brasileño, así grandote”, detalló la actriz.

“Me empieza a hablar en portugués, y yo no sé nada de portugués, yo le hablaba en español todo el rato, entonces me dice si quiero tomar un trago muy potente. Yo dije ya po, tomemos”, añadió.

“Yo le había dicho toda mi vida, que me había dado cáncer de mama, para no sorprender al hombre, si es que llegáramos a intimar en algún momento. Yo le empiezo a contar mi historia, porque hay secuelas corporales, pero no con la sensación de que nos vamos a ir a acostar después, no, soy transparente po weon ”, comentó.

En ese momento, Begoña Basauri decidió retirarse y regresar al hotel, alegando estar cansada. Paulsen también quería irse, pero el brasileño insistió en acompañarlas en el taxi de regreso al hotel. A pesar de su deseo de dormir, la actriz sintió una creciente incomodidad cuando el hombre rechazó la idea de separarse de ella.

Carolina Paulsen dio detalles sobre acoso que sufrió en Brasil Carolina Paulsen dio detalles sobre acoso que sufrió en Brasil. Captura de pantalla

“Yo le digo ‘yapo, después te tienes que ir’. Fuimos a la cabaña, la Bego se durmió y digo, ya, listo, que te vaya bien, yo me quiero dormir también”, comentó,añadiendo que él quería otra cosa: “Es que usted tiene que estar conmigo”, le dijo.

En un intento desesperado por protegerse, Paulsen se apresuró a ingresar a su cabaña y cerró rápidamente la puerta. “Me meto rápidamente (a la cabaña), cierro, no sé cómo cerré con esa rapidez, la adrenalina de decir ‘aquí me tengo que proteger’”, señaló Paulsen.

Sin embargo, su escape no detuvo al hombre, quién comenzó a gritarle: ‘¡Yo conozco su vida!’

Finalmente, fue Begoña Basauri quien llegó en ayuda de Carolina. “La Bego se despierta y se manda un grito, ‘¡Ándate ctmre!’ Y nos salvó la vida básicamente, porque después de ese tremendo grito, grande, de defensa, weon nunca más, silencio, pero quedamos atacadas. Al día siguiente no estaba, dormí súper mal”, cerró la actriz.