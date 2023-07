Naya Fácil sufrió emergencia con dos tampones y denunció malos tratos de ginecólogo

La influencer Naya Fácil relató y documentó una emergencia que sufrió en su parte íntima con dos tampones que le habrían quedado en su interior, provocando que entrara en pánico, contó angustiada en redes sociales.

“Ctm se me quedaron 2 tampones metidos en el cho... me voy a urgencias ahora”, escribió en su cuenta de Twitter, junto a un explícito video que compartió.

Según explicó, todo surgió producto del exceso de alcohol, tal como se pudo ver en otro video arriba de su vehículo.

“Me duele demasiado… Estoy demasiado nerviosa, ni cuando me operé estaba tan nerviosa… Todo por andar curá como pic…”, dijo en sus historias de Instagram.

Naya Fácil documentó emergencia con tampones

A raíz de ello, llegó de madrugada a la Clínica Dávila, aunque salió peor de como entró, acusando al ginecólogo de atenderla de mala manera.

“No van a creer la hue… que me acaba de pasar… Ustedes vieron el video de Twitter, el que acabo de subir del Tampax, se ven, los toqué yo. Acaba de venir el ginecólogo, súper pesado, demasiado. Me mete los dedos y me dice ‘no tienes nada…lo que se ve es tu cuello uterino’. Le mostré el video y me dice que ‘no’”, reclamó.

“Me voy de acá, me voy a otra clínica. El ginecólogo conche... que me atendió, Alan Torres. Llega y me dice que no tengo nada, si lo vi, le mostré el video. Tengo mucha rabia”, dijo indignada.

“¿Saben por qué me atendieron mal acá? Porque me hicieron borrar el video cuando un niño me pidió una foto. Me dicen ‘Naya, no puedes grabar’, cuando ellos mismos me están pidiendo fotos. Entró el señor super pesado”, lamentó la influencer.

Posteriormente, pidió ayuda para hacer un reclamo formal contra el especialista que estaba de turno. “Esta hue...que me acaba de hacer me va a provocar la media infección. Antes de ponerme una máquina, llegó y me metió los dedos, me los empujó. Le dije ‘¿Por qué los está empujando?’, me dice ‘si no tenís nada’. Más encima me dice por qué no vine mañana, por qué viene ahora. Es urgencia, uno está pagando el servicio”, sentenció llorando.

Usuarias la apoyaron

“Quedé preocupada por la Naya Fácil. Independientemente de lo lesita que sea, nadie merece recibir violencia obstétrica. Hay muchos relatos de la mala atención qué hay en la clínica Dávila en ginecología...”, “Estoy muy preocupada por la@naya__facil espero esté bien y de pasaita aprovecho de decir que paren las weas con las violencia en las clinicas wn! El gine que ma atendió vale callampa, ojala lo demande wn! Aguante nayita”, escribieron usuarias.