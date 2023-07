“A mí me gusta porque no se les entiende”: tiktoker asegura que el acento chileno es sensual en México

Una tiktoker chilena que lleva un tiempo viviendo en México, se hizo viral, al exponer por qué cree que el acento chileno es considerado sensual en las tierras de Luis Miguel.

“Ya entendí por qué el acento chileno es como sensual para algunas personas acá en México”, partió diciendo.

“Parte importante yo creo que es porque los chilenos hablamos todo con diminutivo, en chiquitito ¿no? Como decían, ‘me da una tacita de café, me da un cafecito’, me da…no sé pero todo chiquito”, argumentó.

“Pero acá, cuando alguien te esté así como coqueteando, te habla como en chiquitito, lo escuché en un video en Tiktok”, dijo.

“A mí me gusta el chileno porque no se les entiende”, escribió una de las seguidoras. “Es la entonación me encanta!!!”; “confirmooooo amo al acento chileno”; “amiga yo tenía una compa de pensión que me decía “marcelita ya puse agüita para que tomemos oncecita y compre pancito con huevito” la extraño”, escribieron otros.