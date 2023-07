Hija de Eduardo Bonvallet le dio con todo a Giorgio Jackson: “¿Por qué no se lo dijiste en la cara? Ladrón, cagón y mentiroso”

Corría mayo del año 2015, cuando el programa “Vértigo” de Canal 13 estaba en su apogeo. Entre los invitados estaban el entonces Giorgio Jackson y el comentarista deportivo, Eduardo Bonvallet. Ambos protagonizaron una de las discusiones más bulladas del extinto espacio.

Jackson fue consultado por sus propuestas de bajar la dieta parlamentaria, ya que dijo recibir alrededor de 9 millones de pesos. “¿No te da vergüenza?”, le preguntó Bonvallet.

Jackson le aseguró que desde marzo donaba la mitad de lo que recibía por ser diputado. “Me cargan los mentirosos y los políticos (...) Déjate de mentir, me tienes aburrido”, le insistió el exfutbolista.

Renació la polémica

Pero ahora, se comenzó a hacer viral nuevamente, la participación del ahora ministro Jackson, en el podcast “LVTSI” en julio de 2021.

“Llego al programa y el hueón estaba literalmente desquiciado. Estaba con un problema mental, obvio, si después por problema de salud mental se terminó quitando la vida”, reflexionó Jackson en el espacio.

@GiorgioJackson cagon. Porque no se lo dijiste en la cara? Ladrón, cagon y mentiroso. Te imaginas estuviera vivo? En 1 segundo te deja callado. Maricon. — Daniela Bonvallet Setti (@danibonvallet) July 8, 2023

Ahí la concejala por Ñuñoa , Daniela Bonvallet, contestó con todo: “¿Por qué no se lo dijiste en la cara? Ladrón, cagón y mentiroso. ¿Te imaginas estuviera vivo? En 1 segundo te deja callado. Maricón”.

“No pude ver el video completo. Me afectó mucho. Reírse y injuriar a un hombre que no se puede defender es de lo más cobarde que he visto. Mi padre siempre estuvo contra la corrupción y jamás robo un peso ( que lástima que decir no robo como una cualidad, a lo que hemos llegado)”, siguió argumento la hija de Bonvallet.

“Tengo hermanos chicos menores de edad, y hijos chicos. A los que estas vulnerando. Tu con tus comentarios lo único que les haces es daño. Porque repito el no está para defenderse. No estas capacitado para tu cargo. Te llevaría feliz a tribunales de justicia!”, agregó.