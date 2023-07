Hombre ganó la Lotería hace 10 años y no le ha dicho a nadie: “Mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia”

Toda una polémica ha provocado la confesión de un hombre de California, Estados Unidos, que dice haber ganado la Lotería hace 10 años, pero no le ha dicho a nadie, ni siquiera a su familia.

El sujeto ganó 55 millones de dólares. El Daily Star, lleva la historia del “ganador de la lotería de bajo perfil”, que mandó una carta a un periodista.

El millonario asegura que con el dinero sólo se ha comprado un “camión nuevo y una casa”, debido a que quiere mantener un perfil bajo.

Además, reveló que su intención principal al ocultar su nueva fortuna fue evitar las demandas de dinero que podrían haber surgido.

“Sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia. No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización”, agregó.

“Ahora tengo 67 años y estoy muy cómodo con mi vida. No gasto mucho. No tengo hijos, y ambos padres han fallecido. No he mantenido relación con mi hermana porque no me gusta ella ni su esposo, y no he hablado con ella en más de 10 años”.

“Espero que ella no tenga idea de dónde vivo. Además, mis padres la sacaron de la casa antes de morir. Ella trató de hacer algunas cosas horribles a nuestros padres, lo que logré detener. ¿Me equivoqué al no contarle a nadie sobre mis ganancias?”, se preguntó.