“No fui capaz de activar el sonido”: Las divertidas reacciones que dejó el cover de Rodolfo Carter de una canción de U2

El alcalde Rodolfo Carter nuevamente vuelve a llamar la atención de las redes tras protagonizar un particular momento durante su visita al programa “Sala de Ensayo”, en donde interpretó un cover del grupo U2.

En el espacio de Canal 13 cable conducido por Álvaro Paci, la autoridad de la comuna de La Florida se dio el tiempo no sólo de hablar sobre política, el proyecto constitucional, entre otros, sino que también quiso mostrar su talento para la música.

El momento fue captado por @televisivamente, quienes se dedican a rescatar grandes momentos de la televisión nacional.

Inmediatamente luego de subirlo a sus redes, los cibernautas no dudaron en criticar y lanzar divertidos comentarios con respecto a la participación del Carter en el programa cantando “With or Without You” de la banda británica.

“No fui capaz de activar el sonido”, “Úsenme como botón de “desver”, “No se arruga para hacer el ridículo”, “Cringe”, “La nueva forma de demoler casas”; fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Instagram.

Acá puedes ver el momento: