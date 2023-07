Joven fue olvidado en Bariloche durante su gira de estudios: se durmió en el aeropuerto y nadie lo notó

Un joven de 17 años identificado como Lautaro fue olvidado durante una gira de estudios en Bariloche y abandonado en el aeropuerto. La noticia causó conmoción en el país, y también generó indignación y preocupación entre la comunidad educativa y los padres del joven.

Lautaro formaba parte de un grupo de 25 alumnos, 5 apoderados y una coordinadora encargada de supervisar la gira de estudios de 10 días. A pesar de que el viaje transcurrió sin problemas, el caos se desató en el regreso, cuando el joven se quedó dormido minutos antes de abordar el vuelo de regreso a Mar del Plata.

Los 25 estudiantes que viajaban iban a cargo de 5 apoderados y una coordinadora, pero ninguno de los adultos se aseguró de que todos estuvieran a bordo. Nadie se percató de la ausencia de Lautaro en el grupo que abordó el avión. Incluso su familia descubrió la situación debido a que el joven se contactó por una aplicación de mensajes, según consignó Clarín.

Emiliano Carbal, padre de Lautaro, expresó su enojo y frustración al enterarse de lo sucedido. “Para avisarte que te atrasaste una cuota un día sí, no pierden tiempo en eso, ahora para decirte que se olvidaron a tu hijo a dos mil kilómetros de tu casa no llama nadie”, manifestó.

“Me mandó un mensajito de texto ayer a las diez de la mañana diciéndome que se había quedado dormido y que su grupo se había ido, que estaba solo en el aeropuerto. Lo primero que pensé es que me estaba haciendo una broma. ¿Cómo podía pasar algo así?”, expresó a Clarín. “Pero cuando me dijo que me quedara tranquilo que iba a salir todo bien, le creí”, agregó el padre.

Ante la búsqueda de explicaciones, la empresa de turismo responsable del viaje afirmó que la coordinadora se dio cuenta de la ausencia de Lautaro cuando el vuelo ya estaba llegando a Buenos Aires. Esta situación dejó a la familia llena de incertidumbre y preocupación, ya que no conocían al encargado que acompañó a su hijo de regreso al hotel.

Finalmente, después de horas de angustia, un funcionario de la empresa turística pudo sacar al joven del aeropuerto y proporcionarle alojamiento por una noche más en Bariloche. Al día siguiente, Lautaro abordó un nuevo vuelo que lo llevó a Buenos Aires y luego tuvo que emprender el regreso hasta Mar del Plata, llegando a su hogar a las 02:00 de la madrugada del pasado martes.

La familia de Lautaro está considerando tomar acciones legales debido a la negligencia sufrida por su hijo durante la gira de estudios.