“Vampiresa”: Joven de 17 años fallece por chupetón en el cuello que le hizo su novia de 25

El joven mexicano Julio Macías González, de 17 años, falleció debido a una embolia provocada por un chupetón que le hizo en el cuello su novia de 25 años. La triste y paradojal historia fue contada a través de Inteligencia Artificial, detallando que Julio sufrió convulsiones antes de morir.

Si bien parece un gesto amoroso y sensual inofensivo, un chupetón puede costar la vida. El inusual hecho sucedió en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, en 2016, y fue revivida por una imagen de un joven creado con Inteligencia Artificial que relata su muerte, mediante un video de TikTok.

“Morí por un chupetón que me hizo mi novia en el cuello”, inicia sus palabras la creación virtual.

Todo ocurrió en Iztapalapa, México, el 25 de agosto de 2016. Era un día normal en el que estaba pasando la tarde con mi novia cuando entre risas y besos me hizo un chupetón en el cuello, sin saber que eso causaría el final de mi vida”, señaló.

“Fue pasando la tarde y seguimos dando un paseo y pasándolo bien, hasta que se hizo la hora de cenar y nos fuimos a mi casa. Nos pusimos a cenar mi novia y yo junto a mi familia, cuando de repente, me caí al suelo y comencé a sufrir fuertes convulsiones”, indica la recreación del joven.

“Mis padres avisaron a los servicios sanitarios, pero cuando llegaron a la vivienda, no pudieron hacer nada por mí. El coágulo originado por la marca que me había hecho mi novia en el cuello se trasladó por vía intravenosa al cerebro, lo que me provocó una embolia mortal. Todo por un chupetón”, aseguró.

“Mis padres han responsabilizado a mi novia de mi muerte, que actualmente se encuentra en paradero desconocido, asegurando que nunca aprobaron nuestra relación debido a la diferencia de edad”, añadió.

El video concluye con una frase para refexionar: “¿Te gustan los chupetones? Ten cuidado, porque puedes morir como yo”.