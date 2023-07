“Es lo máximo”: Helhue Sukni se puso nerviosa en el aeropuerto y se mandó un shot de tequila

Helhue Sukni se ha dedicado a compartir los mejores momentos de sus aventuras por Europa, en donde junto a sus dos hijas está pasando unas increíbles vacaciones.

Ahora, a través de una historia en su cuenta de Instagram, la abogada reveló que se encontraba un poco angustiada mientras estaba esperando su vuelo con dirección París y tuvo que hacer algo para calmarse.

“Hola amigos, ¿cómo están? La historia del día tiene relación con que cuando la tía Helhue está nerviosa acá en el aeropuerto se compra un tequila”.

“Cuando estoy nerviosa me mando un tequilazo”, aseguró para luego tomarse un trago del licor.

Acto seguido, Helhue confesó el por qué de este sentimiento: “Me quería comprar un reloj “Rado” con oro blanco y no me lo compré”.

Finalmente, y luego de tomarse toda la pequeña petaca, Sukni afirmó que “el tequila es lo máximo”.