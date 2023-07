Modelo de OnlyFans revela que su maestro de la primaria se suscribió a su perfil

Es una realidad que OnlyFans no para de crecer, pues se ha convertido en una de las plataformas más importantes de la actualidad.

Por esa razón, se pueden hallar una gran cantidad de famosas, deportistas, exatletas, profesionistas, influencers y modelos.

Como consecuencia, no es de extrañar que en la aplicación para mayores de edad se encuentren personas que se conocen con anterioridad o fuera del mundo digital.

Tal es el reciente caso de una modelo de OnlyFans que ventiló que, cuando se dio un tiempo para ver a sus suscriptores, identificó a un hombre de su pasado.

Modelo de OnlyFans descubre a su maestro de primaria entre sus suscriptores

Se trata de Babi Palomas, una joven brasileña, que se graduó de Administración de Empresas, y hace poco mencionó que su exmaestro de la primaria se suscribió a su canal.

Lo cierto es que a la rubia no “le desconcierta” que su exprofesor vea su “contenida exclusivo” en la plataforma de origen británico.

¿Quién es Babi Palomas?

En si camino en el mundo digital, la chica comenzó a usar la función “Close Friends” (”amigos cercanos”) en su cuenta de Instagram, donde se dio cuenta que sus publicaciones tenían mucho éxito.

Por lo que no dudó en crear su cuenta de OnlyFans hace dos años, una plataforma en la que podría administrar más fácil su contenido, además de tener algunos ingresos extras.

Así, tenía un emprendimiento normal como el de millones de internautas, hasta que hace poco descubrió que su antiguo maestro de la primaria era uno de sus suscriptores.

Lo cierto es que en lugar de extrañarse, Babi afirmó que no le molestaba en lo más mínimo.

Tuvieron una charla

De hecho, el profesor la contactó a través de un mensaje privado.

“Me sorprendió que él estuviera allí, pero no era algo que me molestara. Muchas personas se suscriben a mi contenido sexy, y es sólo una persona más”, dijo.

En la charla que tuvo con su maestro, él elogio su contenido y le mencionó que l gusta conocer su lado más atrevido, algo que la chica tomó sin problemas.

“Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Mi perfil es público y no me escondo de nadie. Nada más normal que alguien que me conoce sienta curiosidad por ver más de mí”, indicó Babi.