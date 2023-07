“Si piensan que me van a intimidar...”: El tajante mensaje de Gonzalo Feito tras llamada de Giorgio Jackson

El animador de Sin Filtros, Gonzalo Feito, expresó un contundente mensaje en pantalla, a raíz de la llamada telefónica que ayer recibió de parte del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Fue ayer martes que el periodista reveló que Jackson se comunicó en buena onda con él para hablar del Caso Convenios y solicitarle que a él “le peguen todo lo que quieran” en Sin Filtros, “pero por favor con la familia tratemos que no”.

Feito relató la historia y dejó a la audiencia sacar sus propias conclusiones.. Pese a ello, este miércoles él mismo le dio otra vuelta al asunto y mandó un duro mensaje.

De Feito para Jackson

Cuando empezó el programa que anima, Feito dijo: “han sido las 24 horas más intensas que he tenido este último tiempo. He tenido una cantidad de mensajes en el teléfono que no se pueden imaginar”.

Luego de haber recibido llamados telefónicos de la prensa y políticos, incluso de personas expresándole su apoyo. También agradeció mensajes tipo: “Gonzalo, cuídate, por favor. Ten cuidado, a veces estas llamadas no son lo que parecen ser”.