“Hasta ahora no hay solución”: El incómodo incidente que sufrió Tita Ureta en su viaje a Japón

Una desagradable sorpresa fue la que se enteró la periodista Tita Ureta al ariibar a Japón junto a su equipo. La aerolínea perdió sus maletas y quedaron con lo puesto.

La comunicadora se desplazó hasta el país asiático para grabar el programa “Ruta Verde” a estrenarse próximamente en Mega. Fue una travesía de 32 horas de viaje- relató- “y llegamos sin maletas”.

“Algunos (de su equipo) tenían cosas para poder grabar y yo, fundamentalmente ropa. Llevamos seis días sin maletas y no sabemos dónde están”, comentó la profesional de 31 años a LUN.

Aseguró que dejaron el reclamo en en el sistema Delta Airlines. No obstante, no hubo respuesta efectiva y sus maletas quedaron oficialmente perdidas. “Hasta ahora no hay solución”, aseveró.

Mediadas ante la emergencia

Isidora Ureta explicó que se ha visto en la obligación de salir a comparar ropa todos los días en Tokio. “No tenía ni siquiera calzones, nada. Estuve tres días con la misma ropa. Salí un sábado y hasta el martes estuve vestida igual”, contó apesumbrada,

“Me había preocupado mucho de tener mis tenidas listas para cada jornada. Nos vinimos por 18 días y necesitaba alrededor de 20 tenidas porque grabamos mucho”, añadió la periodista.

A pesar del infortunio, trata de ser positiva y sacar provecho a su viaje, “Creo que estar acá para mí es una fortuna, una tremenda oportunidad. Así que estoy tratando de poner la mejor cara”, señaló.