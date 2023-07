“Lo importante para mí era...”: Mane Swett explicó sentida publicación que causó preocupación entre sus seguidores

Ayer viernes, la actriz María Elena Swett compartió un sentido mensaje en sus redes sociales que causó preocupación entre sus seguidores y generó una ola de comentarios.

Junto a una foto donde aparece radiante, la protagonista de Dime con quién andas escribió: “Recuérdenme así”.“Mi gente buena… Que tengan un lindo fin de semana junto a su familia. Disfrútense juntos cada minuto. Los abrazo y ya saben… Se les quiere por acá”, agregó.

Por eso, no pasó mucho tiempo para que sus seguidores comenzaran a preocuparse y ha preguntarse de qué se trataba el mensaje. Incluso hubo algunos que llegaron a comentar que parecía como una “despedida”, mientras que otros señalaban que esperaban que se pudiera reencontrar con su hijo, a quien no ve desde hace más de 200 días.

El video aclaratorio de Mane

Tras lo ocurrido, la mañana de este sábado, la actriz regresó a sus redes sociales y compartió un video en donde aclaró qué quería decir en la anterior publicación.

“Paso por aquí porque me desperté hace un rato y me encontré con una cantidad de mensajes de ustedes, de amor, de cariño, pero también había algunos muy preocupados por mí”, comienza diciendo.

“Yo anoche subí un post donde lo importante para mí era desearles un lindo fin de semana con su familia, porque hoy más que nada quiero que por favor se disfruten, que disfruten a sus familias los fines de semana y no se olviden de eso”, agregó.

Además, explicó que: “Me iba a sacar una foto y me encontré espantosamente fea y con las ojeras hasta acá, no quería que me vieran así. Entonces busqué una foto para compartirles donde sentí que me veía linda y bien. De hecho, es una foto de Kari (su personaje en Dime con quién andas)”

“Les digo que quiero que me recuerden así porque quiero que me recuerden linda y bien, no como estaba ayer. Entonces no quería preocuparlos y no es despedida, como dicen algunos por ahí”, afirmó.

De todas maneras, la actriz aclaró que “no me estoy despidiendo, no me voy a ninguna parte, aquí estoy, agarrando fuerzas y gracias por el apoyo porque finalmente su preocupación es puro amor. Y por aquí se les quiere”.

En la misma publicación del vido, Mane escribió que “¡tengo a los mejores seguidores y fans de Chile! Me siento muy afortunada de tenerlos cerca porque aunque no los veo, en sus palabras los siento profundamente”.

“Ustedes siempre están conmigo, me conocen tanto, me quieren, me cuidan, me apoyan, me acompañan, me enseñan, me hacen llorar, reír y siempre me defienden! Se preocupan por mi”, finalizó.