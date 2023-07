“Sí, soy gay”: Tomás González habla de su orientación sexual

Tomás González partió desde muy pequeño su carrera deportiva, la cual transcurrió entre viajes, torneos, entrenamientos, todo para convertirse en un deportista de elite.

Una niñez y juventud marcada por el trabajo arduo que dio muchos frutos, dejando a Chile en lo más alto del olimpo deportivo. Por eso, recién después de los 30, el gimnasta comenzó a disfrutar un poco más, ingresó hasta a un concurso de baile y se atrevió a escribir sus memorias.

En su nuevo libro, #TomásGonzález, habla de sus miedos, éxitos, abusos, maltratos y más. Así lo confesó en entrevista con La Tercera.

“Yo estaba tan concentrado en llegar a los Juegos Olímpicos que acepté tratos abusivos de mi entrenador. Pero me pasaron la cuenta, me afectaban sicológicamente y después de Londres dije no puedo más, me está haciendo mal”, aseguró.

El libro #Campeón”, que aparecerá en las próximas semanas, resultó ser “algo súper terapéutico para mí, repasar muchos recuerdos, tanto buenos como malos. El cerebro es astuto y bloquea las cosas más traumáticas, entonces es bueno hacer memoria”.

Su vida íntima

En el texto también contará sobre su vida amorosa, hablando por primera vez de su orientación sexual. “Supongo que ya no es tema, pero sí, soy gay. Y si se trata de hacerlo público, prefiero hacerlo en este libro”, comentó.

González hasta los 24 tenía proyecciones de casarse, cuando asumió lo que le pasaba. “Yo estaba en mi proceso de asumirme como homosexual y sentía que moría una parte de mí también”, agregó.

“Asumirme no fue un proceso fácil. Al final uno crece en una sociedad heteronormal que igual te condiciona. Hoy me alegra que las cosas se estén normalizando”, contó Tomás.

Por último, recalcó que “uno igual ve a las nuevas generaciones mucho más resueltas, no tienen esta carga quizás de las religiones que han influido mucho en la sociedad”.

