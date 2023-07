“Soltera o no...”: Ignacia Michelson acusa a cantantes urbanos que la “jotean” por Instagram

Cada tanto en tanto, Ignacia Michelson se abre a contestar dinámicas de preguntas y respuestas sobre su vida profesional y personal en redes sociales.

De esta forma, seguidores y seguidoras le van planteando sus inquietudes y ella las responde sin problemas a través de historias de su cuenta de Instagram.

Este domingo, justamente, un seguidor le hizo una singular pregunta a Ignacia.

“Ahora que saben que estás soltera, ¿te habló algún otro cantante del género haciéndose el lindo?”, le consultaron a la expareja de Marcianeke.

No obstante, su sincera e inesperada respuesta sorprendió a muchos. “Soltera o no, lo hacían igual”, contestó la ex chica reality.

Historia de Instagram de Ignacia Michelson

Asimismo, en la misma historia, explicó la postura que ella asume en esos casos. “Una es la que pone los límites”, aclaró la Nacha.

Cabe recordar que Ignacia Michelson y el cantante urbano Marcianeke vienen terminando una larga y mediática relación de pareja, muy comentada, por cierto, en redes sociales.