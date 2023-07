La historia detrás del viral “Te busco...me atropellaste...fue mi culpa”: mujer quiere cerrar un ciclo y conversar con el conductor

“Te busco. El 30 de octubre de 2003 me atropellaste en Colón con Domingo Bondi. Fue mi culpa. Casi muero. Después de 20 años quisiera hablar contigo. Por favor déjame un audio...”. Así versa un aviso que apareció publicado en LUN este lunes y que lo seguirá haciendo este miércoles y el viernes.

El aviso se viralizó inmediatamente. Al parecer a muchos les pareció curioso. Fue publicado por Catalina May, quien reconoció que fue dejada por unos amigos en la esquina antes descrita, el 30 de octubre del 2003, cerca de las 23.00 horas y que no alcanzó a llegar a la vereda al cruzar, porque la luz cambió de roja a verde.

“No tengo ningún recuerdo, me pegué en la cabeza, pero las personas que estaban ahí coinciden en que me bajé del auto que paró en luz roja, crucé y justo cambió a luz verde y me agarró una especie de camioneta”, cuenta May a Publimetro.

Catalina May Cedida

El conductor era un hombre que iba- según muchos- en una especie de vehículo utilitario, pero no hay registros actuales, por eso Catalina quiere dar con el hombre contra quien desistió de presentar cargos, debido a que sí se preocupó por ella tras el impacto, a pesar de que él no fue el responsable.

Cuando ella estaba internada, un familiar del conductor llegó hasta el recinto para que cobraran el SOAP, pero de ahí todos los pensamientos se enfocaron en la recuperación de Catalina y no en seguirles los pasos al chofer de la camioneta.

“Quiero poder conversar con él de este evento traumático, que creó en mi vida un antes y un después, y cerrar un ciclo”, relata Catalina.

Explica que “siempre existió en mi familia la sensación de que el conductor había sido una persona muy correcta” y que en estos 20 años han buscado antecedentes de él, pero nada, ni con Carabineros y tampoco con testigos.

Aviso de Te Busco Cedida

Catalina - quien al momento del accidente tenía 23 años- sufrió un politraumatismo y un TEC, lo que la tuvo tres semanas hospitalizada. En la actualidad su cuerpo le recuerda el accidente, porque siente algunos dolores, pero leves.