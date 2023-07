“Me explota el corazón”: Paty López reflexiona acerca de maternidad en su día de cumpleaños

“La mejor postal de mi celebración”, aseguró Paty López en un texto en el que reflexiona sobre la maternidad, en el día de su cumpleaños.

La actriz compartió un breve video que fusiona dos fotografías, en las que se aprecia a ella, bajo un quitasol, en un verde paisaje amamantando a su hijo. Río, nacido a principios de año de su relación con el esloveno Izidor Leitinger. La publicación fue publicada en su cuenta de Instagram.

“Cumplo 46 amamantando, cuidando, regaloneando, mudando, criando, cantando canciones para hacer dormir, inventando juegos para entretener, regaloneando, besando, acariciando y amando a mi hijo con locura”, señala emocionada.

El asombro de Paty

Paty confiesa sobre esta maternidad: “doy las gracias todas las mañanas, y muchas veces lloro de emoción, de tanta maravilla que estoy viviendo”. Asimismo, añade . “Me explota el corazón”, puesto que “mis días pasan en un tiempo mítico entregada a nuevos ritos que hago con total entrega y dicha”.

En este sentido, asevera que “no me importa el cansancio, los desvelos, los kilos de más, no me importa postergar otras cosas antes prioritarias”. En síntesis, indicó: “la maternidad es mucho más hermosa e inexplicable de lo que imaginaba”.

Finalizando, se pregunta asombrada: “¿De verdad puedo alimentar con la leche de mi cuerpo a otro ser humano?”, haciendo referencia a la postal que compartió. “Esta y muchas otras preguntas que me sorprenden día a día…”, agrega López.