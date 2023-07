El feroz descargo de Rodrigo Sepúlveda por muerte de mujer y su hijo de 2 meses que fueron atropellados

Durante la jornada de este martes en Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda realizó un fuerte descargo por la muerte de una mujer y su hijo de 2 meses tras ser atropellados.

Esto ocurrió en la ruta que une las comunas de Villarica con Freire, región de la Araucanía, en donde las víctimas fueron arrolladas por un desconocido, quien no prestó asistencia y escapó del lugar.

Por eso, el comunicador se tomó unos minutos en el noticiero de Mega para lanzar un potente descargo.

“Sé que tenemos que seguir con la vorágine informativa, están todos nuestros periodistas trabajando en distintos puntos, y hay muchas noticias que obviamente hay que estar cubriendo”, comenzó diciendo.

Después, el periodista expresó: “Pero todavía me quedé pegado con lo de esta mujer de 25 años y este niño de 2 meses que pierden su vida siendo atropellados”.

“¿Sabe lo que me imaginaba? Pensaba todo ese rato que ellos fueron atropellados, que se quedaron tirados y que nadie fue capaz de ayudarlos, porque encuentran solo bultos ahí”, agregó.

“No puedo entender la maldad”

Además, el animador apuntó al responsable de este lamentable hecho. “Me pregunto cómo una persona, y lo digo así porque no hay una investigación que te compruebe quién es, si yo supiera diría hasta el nombre, pero cómo hay gente que puede ser tan mala”, expresó.

“Y me lo cuestiono, que ese ser humano no tenga alma, corazón y sentimientos, que no sienta empatía (…) imagínese todo el rato que estuvieron ahí con frío, a lo mejor sobrevivieron al accidente, con posibilidades de llevarlo a un hospital y a lo mejor sobrevivían. Pero no, lo mejor es escapar”, agregó, según consigna Página 7.

Finalmente, Rodrigo Sepúlveda manifestó que “no puedo entender la maldad de mucha gente, a mí me cuesta eso”.

“Yo no soy perfecto, me mando condoros todos los días de mi vida, pero sí creo que tenemos que hacer un llamado como sociedad con tanta maldad que vemos permanentemente en este tipo de situaciones”, dijo.

“Si uno llega a atropellar a alguien, bájate y da la mano, porque puedes salvar una vida, acá hablamos de una mujer joven de 25 años y de un bebé de 2 meses, porque si no te importa eso, es porque no tienes alma y te mereces un castigo con absoluta dureza”, cerró.